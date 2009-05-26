Поїздам, що прямують на Захід, потрібні розсувні колеса

«Укрзалізниця» розгляне можливість курсування поїздів із розсувними колісними парами (система SUW 2000, що дозволяє автоматично переходити з широкої на вузьку колію й навпаки) на низці міжнародних напрямків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор БРЕУС у ході презентації нового поїзда Львів–Краків–Вроцлав, який першим використовуватиме систему SUW 2000.

«Ми дійсно розглядаємо це як перший етап, але ми плануємо в перспективі збільшити кількість цих вагонів, а крім того, збільшити напрямки сполучення. Не лише відкрити ще напрямок Київ–Варшава. У нас були пропозиції й з боку Австрії та Чехії, щоб рухатися в цьому напрямку й пустити на Відень і на Прагу вагони із розсувними колісними парами», – зазначив він.

За словами І.БРЕУСА, для реалізації цих цілей необхідно провести комплекс робіт, зокрема, дана система має пройти сертифікацію у відповідних країнах, слід провести переговори із залізничними адміністраціями тощо. «Це наша перспектива, на яку ми сьогодні працюємо», – підкреслив він.

У свою чергу, гендиректор представництва АТ «Польські державні залізниці» в Україні Анджей ТОКАРСЬКИЙ зазначив, що підготовка до пуску поїзда Київ–Варшава з використанням системи SUW 2000 вже ведеться. За його словами, зокрема, на прикордонному переході з Україною Дорохуськ (Польща) вже встановлено пристрій для переведення вагонів із розсувними колісними парами (SUW 2000) – аналогічне тому, яке стоїть на переході Мостиська (Україна), через який проходитиме рух нового поїзда Львів–Краків–Вроцлав.

«Якщо все піде добре, як із технічної точки зору, так і з пасажирами, ми маємо намір дати хороше сполучення між Києвом і Варшавою, тому що напрямок Київ–Варшава через прикордонний перехід Ягодин–Дорохуськ – це найкоротший шлях від Києва до Берліна. А з Берліна ви можете їхати куди хочете», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року «Укрзалізниця» і АТ «Польські державні залізниці» домовилися відновити курсування поїзда №35/36 сполученням Київ–Краків із використанням системи розсувних колісних пар SUW 2000 не пізніше кінця травня 2009 року. Після аналізу курсування планувалося ухвалити рішення щодо доцільності придбання до грудня 2011 року необхідної кількості спеціальних вагонів, обладнаних такими системами, для використання в інших напрямках у сполученні між Україною та Польщею, зокрема, для обслуговування сполучення Варшава–Київ.

Водночас, у січні 2009 року залізниці домовилися відкрити рух поїзда №35/36 на напрямку Львів–Краків–Вроцлав. 31 травня ц.р. планується запустити щоденне курсування даного поїзда.

Довідка УНІАН. Дослідна експлуатація пасажирського поїзда №35/36 сполученням Київ–Краків із вагонів на візках із розсувними колісними парами системи SUW 2000 вперше розпочата в грудні 2003 року. В 2006 році експлуатація була припинена у зв`язку з необхідністю вдосконалення системи. Проект польського інженера Рішарда СУВАЛЬСКОГО SUW 2000 дозволяє значно зменшити час переведення пасажирського або вантажного поїзда із широкої залізничної колії (1520 мм) на вузьку (1435 мм) і назад, завдяки тому, що ширина колісної пари візків змінюється автоматично, що, в свою чергу, прискорює процес перевезення.