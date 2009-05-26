АУБ просить Ющенка втрутитися в питання про заставне житло

Асоціація українських банків (АУБ) звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКО з проханням накласти вето на Закон України «Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи», оскільки його підписання приведе до погіршення платоспроможності банків.

Про це йдеться у заяві президента АУБ Олександра СУГОНЯКА.

АУБ заявляє свою категоричну незгоду з ухваленням закону в даній редакції, без урахування реального фінансового і майнового стану позичальників.

Реальними наслідками ухвалення цього закону в АУБ називають захист недобросовісних позичальників. «Добросовісний же позичальник опинився в неоднозначній ситуації: даним законом його законослухняність оцінена народними депутатами України як непотрібна державі поведінка. Слідство – зниження рівня погашення кредитів навіть тими позичальниками, яких спроможні їх обслуговувати», – сказано в заяві.

У той же час штрафні санкції за неповернення кредитів накопичуватимуться, і загальна сума боргу зростатиме, зазначає О.СУГОНЯКО.

Крім того, на його думку, для банків мораторій на реалізацію застави у вигляді житла фактично означає, що весь портфель іпотечних кредитів банків на період дії мораторію стає незабезпеченим, а це змушуватиме банки доформувати резерви у розмірі наданих кредитів – понад 100 млрд. грн. Власний же капітал банків станом на 1 квітня ц.р. становив 124,5 млрд. грн.

«Додаткове створення резервів призведе не просто до збитків окремих банків, це фактично означатиме повну декапіталізацію банківської системи», – упевнений президент АУБ.

За його словами, це призведе до погіршення платоспроможності банків і зростання загроз неповернення депозитів у встановлені терміни, а також до припинення надходжень коштів до бюджету, затримок з проведенням розрахунків між суб`єктами господарювання, скорочення кредитної підтримки економіки.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про захист майнових прав громадян у період виходу економіки України зі стану фінансової кризи».

Згідно із законом, на період виходу економіки України зі стану фінансової кризи вводиться мораторій на стягнення банком заставного житла у випадку, якщо предметом застави або іпотеки є житлова нерухомість, в якій постійно проживають громадяни.

Закінчення виходу економіки України зі стану фінансової кризи визначається рішенням Верховної Ради України за поданням Кабінету Міністрів.