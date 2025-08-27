Зізнання опублікували у привітанні із 79-ю річницею підприємства "Енергія".

Керівник російської космічної корпорації "Енергія" Ігор Мальцев несподівано зізнався у тому, що ситуація в організації є критичною. Про це повідомляє Defense Express.

"Ситуація критична: багатомільйонні борги, відсотки за кредитами "з'їдають" бюджет, багато процесів неефективні, значна частина колективу втратила мотивацію та почуття загальної відповідальності", - заявив він у привітанні із 79-ю річницею підприємства "Енергія".

За словами фахівця, працівникам необхідно перестати брехати самим собі та іншим щодо реального стану справ. Він додав, що врятувати підприємство є завданням "з області чуда".

Відео дня

Примітним є те, що зазвичай такі поздоровлення мають на меті мотивувати колектив, але в цьому випадку ефект вочевидь став прямо протилежним. Також не можна виключати, що мав місце хакерський злом.

Зазначимо, що "Енергія" є одним з провідних підприємств космічної промисловості РФ. Головна організація корпорації розташована в місті Корольов (Московська область).

Підприємство розробляє ракети-носії, супутники, автоматичні міжпланетні станції, пілотовані космічні кораблі, пілотовані орбітальні станції та їхні модулі.

Космічні проблеми росіяни

Як би там не було, ситуація в російській ракетно-космічній сфері дійсно майже катастрофічна. У 2023 році новий російський апарат "Луна-25", який піарили багато років, зазнав катастрофи.

Як стало відомо, внаслідок відхилення фактичних параметрів імпульсу двигунової установки від розрахункових, станція зійшла з орбіти і розбилася об поверхню Місяця.

Також повідомлялось, що росіяни могли перенести перший запуск ракети "‎Союз-5"‎, з якою вони пов’язують дуже великі сподівання.

Вас також можуть зацікавити новини: