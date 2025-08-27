На сайті Кабміну з'явилася петиція від громадян України.

На тлі рішення Кабінету Міністрів України дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон громадяни просять уряд надати дозвіл на виїзд за межі України чоловікам 23 та 24 років. Електронна петиція із відповідним змістом 27 серпня з'явилася на сайті уряду.

Авторка петиції Юлія Сімкіна закликає Кабмін розглянути можливість надання дозволу на виїзд за кордон для усіх чоловіків віком від 18 до 24 років включно.

Також ініціаторка петиції просить розглянути можливість виїзду для чоловіків, які мають чинну відстрочку від мобілізації, незалежно від віку, а також для усіх чоловіків віком від 50 до 55 років.

Якщо впродовж трьох місяців ця петиція набере 25 тисяч підписів громадян України, уряд буде зобов'язаний її розглянути. На момент цієї публікації петиція зібрала близько 1500 підписів, і лічильник швидко набирав обертів.

Виїзд за кордон для чоловіків

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 серпня, уряд опублікував постанову про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Зокрема, за оновленими правилами, чоловіки віком від 18 до 22 років (включно) зможуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Виїзд є можливим за наявності паспорта міжнародного зразка, а також військово-облікового документу, хоча б в електронній формі.

