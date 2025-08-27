Також європейські міністри розглядають додаткові санкції, спрямовані проти нафтогазового та фінансового секторів РФ.

Євросоюз розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти країн, які допомагають Росії оминати чинні обмеження. Про це пише Bloomberg.

Відповідні заходи будуть обговорені міністрами закордонних справ ЄС під час зустрічі в Копенгагені, яка відбудеться цього тижня. Йдеться, зокрема, про заборону на експорт до Росії низки товарів.

"Очікується, що міністри обговорять використання так званого інструменту протидії обходу санкцій, який було ухвалено 2023 року, але ще не застосовували. Цей інструмент може заборонити експорт, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які вважаються такими, що сприяють обходу санкцій", – ідеться в матеріалі.

Відео дня

Крім того, автори стверджують, що європейські міністри розглядають можливість запровадження додаткових санкцій, спрямованих проти нафтогазового та фінансового секторів Росії. Також може йтися про подальші обмеження на імпорт і експорт російських товарів, повідомили джерела журналістів.

"Ці обговорення відбуватимуться в неформальному форматі і не будуть конкретно зосереджені на новому пакеті санкцій. ЄС історично був проти введення вторинних санкцій, особливо з огляду на нещодавню критику з боку адміністрації Трампа щодо цієї політики", – підкреслює видання.

Зазначається, що зараз ЄС готує новий, уже 19-й пакет санкцій проти Росії. І він має бути готовий протягом кількох тижнів. За словами авторів матеріалу, блок, імовірно, "досяг меж того, що він може зробити із санкціями, спрямованими безпосередньо проти Росії".

Санкції проти Росії: ви могли це пропустити

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент заявив, що заморожені активи РФ поки краще не передавати Україні. За його словами, їх можна використовувати як козир на переговорах.

Тим часом колишній віце-президент США Майк Пенс вважає, що американський лідер Дональд Трамп може "перемогти" Росію за допомогою санкцій. Він зазначив, що дипломатії буде недостатньо, а російський диктатор розуміє тільки силу.

Вас також можуть зацікавити новини: