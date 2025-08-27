Трегубов розповів про заходи, які вживаються для зменшення ймовірності подальших атак у Новогеоргіївці.

Російські окупанти намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області і наразі там тривають бої. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Там ще йдуть бої, але, якщо коротко, вчора росіяни зайшли двома невеликими групами: одна - вісім, друга - 15 осіб, і намагалися закріпитися, вести бої. Звідти їх намагалися викинути, і, начебто, закріпитися їм не вдалося, хоча вони не припиняють спроб", - сказав він "Укрінформу".

За його словами, погано, що росіяни взагалі дійшли і намагалися закріпитися вже безпосередньо не на околиці, а на території самих населених пунктів".

Трегубов розповів про заходи, які вживаються для зменшення ймовірності подальших атак у Новогеоргіївці.

"Знищення росіян і намагання насичити лінію більшою кількістю особового складу та БПЛА. Наша головна проблема насправді полягає в тому, що у росіян кількість особового складу достатньо велика, вони накопичили, і на цю "літню кампанію" просто посилають їх малими групами. Треба розуміти, що в однієї мобільної групи в них зараз стабілізувалась кількість на п'яти особах, але може бути так, що, наприклад, на одному полігоні готують 170 таких малих груп. Їх по п'ять, але їх 170", - розповів він.

Речник зазначив, що росіяни можуть йти на українські позиції, намагаючись виявити прогалини між опорниками, а також завдавати ударів з артилерії та БПЛА. Трегубов додав:

"У цій ситуації росіяни намагаються цими групами навіть не взяти ці опорники, а пройти повз них, вже за ними об'єднуватись. Така ситуація була якраз на Покровському напрямку, таку ж ситуацію вони намагаються створювати зараз на Новопавлівському, користуючись тим, що в них велика кількість особового складу".

Вчора повідомлялось, що уперше росіянам вдалося окупувати населені пункти на Дніпропетровщині - вони зайшли в Запорізьке та Новогеоргіївку, що поруч із кордоном Запорізької та Донецької областей відповідно.

Згодом речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов розповів, що сьогодні російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути на територію Дніпропетровської області. Він наголосив, що на межі Донецької і Дніпропетровської областей тривають бої.

