У США вважають, що поки що ці гроші краще використовувати як важіль у переговорах із Москвою.

Заморожені російські активи поки що краще залишити недоторканими і не передавати їх Україні, оскільки так їх можна використовувати як переговорний козир. Про це в коментарі Fox Business заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Щодо заморожених російських активів: я думаю, це частина переговорів із президентом Путіним. Тому я не вважаю, що ми повинні відразу їх конфіскувати. Це важливий важіль у процесі переговорів", - заявив він.

Водночас Бессент не виключив, що в перспективі частина заморожених російських активів або навіть уся сума може бути спрямована на відновлення України.

Відео дня

Крім того, міністр фінансів США дорікнув Європі в тому, що вона не допомагає Вашингтону чинити необхідний санкційний тиск на Росію. Зокрема Бессент незадоволений тим, що Європа не висловила готовність підтримати торговельні тарифи проти країн-покупців російської нафти як вторинні санкції проти РФ.

"США не повинні нести цей тягар поодинці. Ця війна у них під боком. У них є прямий інтерес завершити її - так само, як у нас. Звичайно, тільки президент Трамп реально домігся просування в цьому питанні, і американці не повинні нести весь тягар насамоті. Тож 400 з гаком мільйонів людей у ЄС, які хочуть, щоб це закінчилося, теж мають бути частиною рішення", - зазначив він.

Заморожені активи РФ

Як писав УНІАН, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Заходу заморозили російські валютні активи у своїх юрисдикціях. Йдеться приблизно про 300 мільярдів доларів, більша частина з яких - державні облігації, банківські депозити і кореспондентські рахунки, номіновані в євро, доларах та інших основних валютах.

Усі ці роки точаться дискусії про те, чи треба остаточно конфіскувати ці гроші і передати їх на потреби України, чи краще поки що все залишити як є. А поки самі активи залишаються замороженими, європейські країни використовують банківські доходи від розміщених у них російських активів для фінансування частини військової допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: