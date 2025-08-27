Канцлерка наголосила на занепокоєнні Молдови агресивною позицією Росії та її спробами втрутитися в її демократію.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не хоче, щоб мир між Україною і Росією був досягнутий на будь-яких умовах. Про це повідомляє The Guardian.

За його словами, капітуляція України дасть Москві час на підготовку до ще однієї війни. Він заявив, що війну необхідно припинити, але "не за будь-яку ціну".

"Ми не хочемо капітуляції України. Така капітуляція лише виграє час для Росії, а Путін скористається цим часом для підготовки до наступної війни", - попередив політик.

Він також відзначив досягнутий Молдовою прогрес, сказавши, що "це не слід сприймати як належне, оскільки все могло б скластися зовсім інакше", маючи на увазі триваючу російську агресію проти України.

Мерц наголосив, що двері до Європейського союзу відчинені для Молдови, і пообіцяв "і далі підтримувати вас на цьому шляху в міру своїх можливостей".

Він також заявив, що Європа залишається з Молдовою у збереженні її свободи і суверенітету. Канцлер наголосив на стурбованості Молдови агресивною позицією Росії та її спробами втрутитися в її демократію.

Гарантії безпеки для України

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що вона допомогла Заходу сформувати плани щодо гарантій безпеки для України. Вона сказала, що після трьох років глухого кута в ситуації в Україні "нарешті досягнуто дипломатичного прориву".

За її словами, будь-яке врегулювання має базуватися на "надійних гарантіях безпеки для Києва", і пропозиція Італії щодо пункту про взаємну оборону статті 5 НАТО "зараз є головною на столі переговорів".

