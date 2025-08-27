Це йвипадок є черговим нагадуванням про те, чому важливо вивчати місцеві правила поведінки перед відвідуванням туристичних місць.

Незнання законів не звільняє від покарання за їх порушення. Суворість цього принципу часто відчувають на собі туристи, які просто не очікують, що якась буденна річ чи дія може бути під суворою забороною в іншій країні чи у певній туристичній локації навіть в їхній рідній країні.

Як пише The Sun, австралійська пара "заробила" 20 штрафів, випадково порушивши правила поведінки біля священних місць у національному парку в рідній для них Австралії. Один зі штрафів був просто за те, що вони підняли якусь гілку із землі.

Тревел-блогери Брітт і Тім Кромі були спантеличені, коли отримали електронного листа з обвинуваченням у низці правопорушень під час їхнього візиту до національного парку Улуру на півночі Австралії. Сам візит відбувся багато місяців тому, але після того, як пара виклала фото та відео своєї подорожі в Instagram та YouTube, їм і прилетів "лист щастя".

Справа у тому, що деякі місця в Улуру є особливо важливими для тубільної культури анангу, і публікувати зображення певних об’єктів звідти заборонено.

"Деталі та особливості скелі у цих місцях є еквівалентом священного писання для анангу — вони містять культурно важливу інформацію і повинні споглядатися лише в їхньому первинному розташуванні та лише певними людьми", – йдеться у правилах для відвідувачів парку.

У багатьох інших зонах парку фотографувати можна, але публікація знімків – лише за спеціальним дозволом. Це стосується не тільки журналістів, але й блогерів і простих користувачів соцмереж.

Отримавши "лист щастя", пара швидко видалила із соцмереж фото і відео своєї подорожі до Улуру. Однак блогери зауважили, що деякі їхні "правопорушення" виглядають напрочуд дивними.

"Наприклад, ми підняли зламану гілку, якою відмахувалися від мух, і нам сказали, що потрібно прибрати будь-які кадри з цим. А в деяких місцях, навіть якщо вони дозволені для фотографування, потрібно включати ширший краєвид", – розповіла пара.

Хоча порушення Брітт і Тіма тягнули на штрафи, за словами пари, фактично їм їх не виписали. Ймовірно через те, що пара вирішила видалити цей контент із соцмереж.

Інші "пастки для туристів"

Як писав УНІАН, британська пара пережила "культурний шок", коли вирішила переїхати жити до південної Франції. Вони непогано знали французьку мову і до того неодноразово відвідували Францію, однак виявилося, що Прованс – це вам зовсім не Париж.

Також ми розповідали, що в Японії американську туристку оштрафували за те, що вона їла морозиво на тротуарі.

