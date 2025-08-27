Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада України.

Кабмін схвалив новий законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Даний документ передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka та інших. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Цей документ містить деякі відмінності від початкового варіанту законопроєкту, схваленого ще попереднім урядом у квітні 2025 року.

Зокрема, зазначається, що дохід від продажу товарів або надання послуг не оподатковуватиметься, якщо за рік не перевищуватиме 12 прожиткових мінімумів (тобто 36 336 грн). Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців будуть звільнені від податкового тягаря. Якщо ж сума доходу буде вищою, громадяни, у разі підтримки даного документу Верховною Радою, повинні будуть сплатити податок.

Для доходів фізичних осіб - підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%, якщо:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (близько 6,7 млн грн);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

Для усіх інших випадків діятиме загальна ставка ПДФО 18%.

За даними Мінфіну, якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тисяч євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

"Всі запропоновані норми спрямовані на розвиток цифрової економіки, підвищення податкової культури серед платників податків та забезпечення міжнародної податкової прозорості відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР… Прийняття закону є необхідною умовою для приєднання України до системи міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією та інтеграції у європейський економічний простір", - зазначають у міністерстві.

Податки з діяльності на онлайн-платформах

Як писав УНІАН, у квітні 2025 року попередній уряд вже схвалив схожий законопроєкт, який передбачав оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Зазначалося, що для здійснення діяльності через інтернет-платформи необхідно буде відкрити спеціальний рахунок.

Цей законопроєкт викликав змішані реакції серед українців та експертів. Одні казали, що його прийняття призведе до "закручування гайок" для звичайних громадян, які продають вживані товари, та розкриття "банківської таємниці", тоді як інші стверджували, що це важливий крок на шляху до євроінтеграції, який сприятиме детінізації економіки та спростить діяльність для тих, хто заробляє через цифрові майданчики.

