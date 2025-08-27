Сили ядерного стримування Росії майже повністю модернізовані. Війна РФ проти України загалом не призвела до їхнього послаблення.
Таку оцінку дав заступник начальника штабу ВПС США зі стратегічного стримування і ядерної інтеграції генерал-лейтенант Ендрю Джебара в розмові з представником Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла.
"Кошти, які вони виділяють на ядерне стримування, як і раніше, мають пріоритет над справами, що стосуються України", – додав Джебара.
Він також прокоментував стрімке збільшення ядерного арсеналу Китаю. Генерал-лейтенант сказав, що перебуває на своїй посаді близько двох років. І за цей час Пекін наростив свої сили ядерного стримування в еквіваленті, що дорівнює всьому ядерному арсеналу Великої Британії.
Ядерна зброя Росії
За даними з відкритих джерел, Росія володіє одним із найбільших ядерних арсеналів у світі. Йдеться про більш ніж 5977 боєголовок. При цьому частина з них уже списана і підлягає утилізації.
За оцінками Федерації американських учених, міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, у Росії 1185 одиниць, писало ВВС. Балістичних ракет, які запускаються з підводних човнів – 800, а таких, що запускаються з бортів стратегічної авіації – 580 одиниць.
При цьому ядерний арсенал країн-членів НАТО становить 5943 боєголовки, з яких 5428 належать США.