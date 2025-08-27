Генерал також прокоментував стрімке збільшення ядерного арсеналу Китаю.

Сили ядерного стримування Росії майже повністю модернізовані. Війна РФ проти України загалом не призвела до їхнього послаблення.

Таку оцінку дав заступник начальника штабу ВПС США зі стратегічного стримування і ядерної інтеграції генерал-лейтенант Ендрю Джебара в розмові з представником Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла.

"Кошти, які вони виділяють на ядерне стримування, як і раніше, мають пріоритет над справами, що стосуються України", – додав Джебара.

Відео дня

Він також прокоментував стрімке збільшення ядерного арсеналу Китаю. Генерал-лейтенант сказав, що перебуває на своїй посаді близько двох років. І за цей час Пекін наростив свої сили ядерного стримування в еквіваленті, що дорівнює всьому ядерному арсеналу Великої Британії.

Ядерна зброя Росії

За даними з відкритих джерел, Росія володіє одним із найбільших ядерних арсеналів у світі. Йдеться про більш ніж 5977 боєголовок. При цьому частина з них уже списана і підлягає утилізації.

За оцінками Федерації американських учених, міжконтинентальних балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, у Росії 1185 одиниць, писало ВВС. Балістичних ракет, які запускаються з підводних човнів – 800, а таких, що запускаються з бортів стратегічної авіації – 580 одиниць.

При цьому ядерний арсенал країн-членів НАТО становить 5943 боєголовки, з яких 5428 належать США.

Вас також можуть зацікавити новини: