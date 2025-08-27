Прем'єр-міністерка Італії заявила, що саме Італія допомогла Заходу сформувати плани щодо гарантій безпеки для України.

Італія допомогла Заходу сформувати плани щодо гарантій безпеки для України, заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Вона назвала Рим архітектором, а не стороннім спостерігачем у переговорах, пише Euractiv.

Під час виступу на зустрічі в Ріміні Мелоні сказала, що після трьох років глухого кута у ситуації в Україні "нарешті досягнуто дипломатичного прориву". При цьому вона віддала належне президенту США Дональду Трампу, "героїчному опору" України і зусиллям ЄС та Італії у створенні цієї можливості.

За словами прем'єр-міністерки, будь-яке врегулювання має базуватися на "надійних гарантіях безпеки для Києва", і пропозиція Італії щодо пункту про взаємну оборону статті 5 НАТО "наразі є головною на столі переговорів".

"Ми повинні пишатися цим", – сказала вона.

Її зауваження пролунали на тлі переговорів про надання Україні зобов'язань щодо колективної оборони поза рамками НАТО. Такі гарантії безпеки підтримують США. Видання нагадало, що Трамп нещодавно порушив цю ідею під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, повторюючи формулу, яку Рим давно відстоює.

Для Мелоні поворот США до надання гарантій безпеки Україні "є свідченням того, що бачення Італії впливає на підхід Заходу", йдеться у публікації.

Гарантії безпеки для України: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, вступ України до НАТО під питанням, оскільки країни-члени Альянсу побоюються прямого зіткнення з Росією, через що Києву доводиться розглядати альтернативні гарантії безпеки. Журналісти Bloomberg розповіли, що згідно із пропозицією Мелоні, держави, що мають раніше укладені двосторонні угоди з Україною, будуть протягом 24 годин узгоджувати відповідні заходи в разі нового нападу Росії.

Нещодавно прем'єр-міністр України Юлія Свириденко обговорила зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом питання гарантій безпеки для України. За її словами, сильна українська армія і сильна економіка є справжніми гарантіями. Вона наголосила, що у зв'язку з цим необхідно зберегти потенціал Збройних сил України та розвивати українську промисловість.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські гарантії безпеки для України не обговорюються. На його думку, велика і сильна українська армія має бути частиною гарантій безпеки разом з військовим контингентом від країн з Коаліції охочих. З цієї причини, сказав він, коло країн, котрі гарантуватимуть Україні безпеку, має бути таким, яким довіряє український народ.

