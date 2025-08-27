У різних регіонах країни працює ППО.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати Україну. Ворог запустив ударні дрони з кількох напрямків.

Про рух БПЛА інформують у Повітряних силах Збройних сил України. Влада на місцях також повідомляла про роботу протиповітряної оборони в різних регіонах країни.

Новина оновлюється...

Оновлено 23:04: ПС ЗСУ попередили про фіксацію дронів у напрямку Черкас, Дніпра та Кривого Рогу. Тим часом ЗМІ повідомляють про вибухи в Дніпрі та Сумах.

Станом на 22:59 військові інформували про дрони в напрямку Кременчука, Чернігова, Сум та інших міст України.

Раніше також була інформація про пуски КАБів ворожою авіацією по території Запорізької області.

У Києві ж у Святошинському районі було зафіксовано падіння цілого БПЛА. Про це повідомив начальник Київської військової міської адміністрації Тимур Ткаченко.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупаційні війська зайшли на територію Дніпропетровської області. Як зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов, ворог намагається закріпитися в селах Запорізьке і Новогеоргіївка. Там тривають бої.

Тим часом ЗСУ завдали окупантам великих втрат під Воронежем. За даними моніторингового проєкту "КіберБорошно", під час удару ушкоджень зазнали й інші об'єкти ворога, однак саме влучання в радари та літаки вдалося підтвердити за супутниковими даними.

