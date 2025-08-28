Попередній такий випадок був у неділю.

У вівторок, 26 серпня, Сполучені Штати Америки вчетверте за останній тиждень піднімали винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який летів поблизу Аляски.

Про це повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD). Командування відправило літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, два винищувачі F-16 і один літак-заправник KC-135 для точної ідентифікації російського борту.

"Російський військовий літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у суверенний повітряний простір США або Канади. Така діяльність Росії в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Там підкреслили, що зона ідентифікації протиповітряної оборони Аляски починається там, де закінчується суверенний повітряний простір. Вона являє собою певну ділянку міжнародного повітряного простору, яка вимагає оперативної ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки.

"NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів для виявлення та відстеження літаків і вжиття відповідних заходів. NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки", – додали в командуванні.

Перехоплення російських літаків поблизу Аляски

20 серпня військові Сполучених Штатів зафіксували та перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Тоді в небо піднімали два винищувачі F-16 і літак-заправник KC-135.

Аналогічний випадок стався 21 серпня. А вже 24 числа США втретє відправили авіацію для ідентифікації та перехоплення російського літака біля Аляски.

Вас також можуть зацікавити новини: