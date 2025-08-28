У вівторок, 26 серпня, Сполучені Штати Америки вчетверте за останній тиждень піднімали винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який летів поблизу Аляски.
Про це повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD). Командування відправило літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, два винищувачі F-16 і один літак-заправник KC-135 для точної ідентифікації російського борту.
"Російський військовий літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у суверенний повітряний простір США або Канади. Така діяльність Росії в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться в повідомленні.
Там підкреслили, що зона ідентифікації протиповітряної оборони Аляски починається там, де закінчується суверенний повітряний простір. Вона являє собою певну ділянку міжнародного повітряного простору, яка вимагає оперативної ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки.
"NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів для виявлення та відстеження літаків і вжиття відповідних заходів. NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки", – додали в командуванні.
Перехоплення російських літаків поблизу Аляски
20 серпня військові Сполучених Штатів зафіксували та перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски. Тоді в небо піднімали два винищувачі F-16 і літак-заправник KC-135.
Аналогічний випадок стався 21 серпня. А вже 24 числа США втретє відправили авіацію для ідентифікації та перехоплення російського літака біля Аляски.