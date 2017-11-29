Суд відправив під домашній арешт спільника сина нардепа Попова

Оболонський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 15-річному Владиславу Чубану, який разом із сином народного депутата України Ігоря Попова Богданом підозрюється у розбійному нападі на магазин у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, підозрюваний Чубан перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців.

Представники прокуратури клопотали перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою впродовж 2 місяців.

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Як повідомляв УНІАН, 27 листопада народний депутат Ігор Попов (фракція Радикальної партії) написав у Facebook, що його 14-річний син Богдан Попов «здійснив серйозне правопорушення» - взяв участь у спробі пограбування магазину. Також депутат попросив «не пов’язувати» його «горе з політикою чи з чиїмось інтригами».

За інформацією поліції, погрожуючи продавцям та відвідувачам зброєю, двоє неповнолітніх зловмисників забрали із каси магазину 2,5 тис. грн.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Попову-молодшому висунуто підозру у розбійному нападі. Сьогодні, 29 листопада, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 29 січня. Прокуратура просила суд обрати Попову-молодшому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави. Його справу розглядали в закритому режимі, оскільки він є неповнолітнім.