Суд відправив сина нардепа Попова під домашній арешт до 29 січня

Оболонський районний суд Києва обрав сину народного депутата Ігоря Попова, 14-річному Богдану Попову, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 29 січня. Як передає кореспондент УНІАН, суд не задовільнив клопотання прокуратури про запобіжний захід Попову-молодшому у вигляді тримання під вартою.

Як ідеться в ухвалі судді Людмили Шестаковської, прокуратура не довела, що більш м’який запобіжний захід нестиме ризики перешкоджання Поповим-молодшим розгляду даного провадження.

Згідно з ухвалою, Богдан має цілодобово перебувати за місцем свого постійного проживання в Києві та за першим викликом з’являтися до слідчого, прокурора або судді.

Читайте такожЗатриманий за пограбування магазину син нардепа Попова почав давати свідчення

Батько хлопця заявив журналістам після судового засідання, що задоволений рішенням суду, оскільки побоювався, що суд може стати на сторону прокуратури і взяти під варту його сина. За словами Попова, він не буде подавати апеляцію на ухвалу суду.

У свою чергу представниця Київської місцевої прокуратури №5 зауважила, що прокуратура не задоволена рішенням суду і подасть апеляцію впродовж 5 днів з моменту проголошення ухвали.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада народний депутат Попов (фракція Радикальної партії) написав у Facebook, що його 14-річний син «здійснив серйозне правопорушення» - взяв участь у спробі пограбування магазину. Також він попросив «не пов’язувати» його «горе з політикою чи з чиїмось інтригами».

За інформацією поліції, погрожуючи продавцям та відвідувачам зброєю, двоє неповнолітніх зловмисників забрали із каси магазину 2,5 тис. грн.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Прокуратура просила суд обрати для Богдана Попова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави.