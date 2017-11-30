Ночівля на Майдані: активісти під стелою вшанували роковини розгону протестуючих

30 листопада о 3:00 на Майдані в Києві зібралися активісти, яких чотири роки тому на цьому ж місці й у цей самий час побили беркутівці. Щороку учасники тих кривавих подій збираються під стелою, щоб згадати, як саме все відбувалося й відзначити роковини. Про це повідомляє ТСН.

На Майдан Незалежності люди прийшли з українськими прапорами. Вони пили чай, слухали музику й ділилися спогадами про ніч, яка змінила Україну. Активісти вважають, що біля стели мають поставити пам’ятний знак.

"Не можна затирати пам’ять", - каже один із них.

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Ночівля на Майдані - це продовження програми відзначання четвертої річниці жорстокого розгону. У середу, 29 листопада, майже 300 активістів й учасників минулих подій зібралися на мітинг і вирушили середмістям столиці зі смолоскипами. Від Майдану Незалежності колоною люди пройшли до Адміністрації президента, а звідти - до Міністерства внутрішніх справ. Біля адмінбудівель вимагали від влади розслідувати злочини проти Майдану, за які досі майже ніхто не покараний.

Біля будівлі МВС стався силовий розгін акції – чотирьох активістів затримали, але пізніше відпустили.