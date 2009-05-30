МВФ і Світовий банк лякають Україну банківською кризою

В Україні зберігається ризик переростання складної ситуації в окремих банках у системну банківську кризу.

Про це заявили голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні, заступник директора Європейського департаменту МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ та директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР у статті, опублікованій у тижневику «Дзеркало тижня» (№ 19 (747) 30 травня - 5 червня 2009 р.).

«Ознаки напруги значно різняться серед банків України, але залишається ризик того, що труднощі, які охопили окремі банки, переростуть у системну банківську кризу», — зазначають міжнародні експерти.

За словами Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ і М.РАЙЗЕРА, системна банківська криза може початися в разі падіння довіри до банків до тієї межі, коли вкладники починають вважати, що жоден банк не є достатньо безпечним, і замість переходу в інші банки взагалі залишають банківську систему.

«Ступінь такого згубного впливу зазвичай залежить від розміру банків, які мають гострі проблеми з ліквідністю чи платоспроможністю», — зазначають вони.

Експерти переконані, що коли існує імовірність такої кризи, держава зобов`язана втрутитися і підтримати банківський сектор.

«Коли центральний банк надає ліквідність фінансовій системі, уряд, зі свого боку, використовує бюджетні ресурси для надання нового капіталу, кредитів і (або) гарантій системним банкам, акціонери яких не здатні мобілізувати додатковий капітал», — пояснюють вони.

У такій ситуації перед органами влади постають три основні завдання: відновити довіру суспільства до банківської системи країни, захистити банківську систему з найменшими витратами для платників податків і зміцнити банківську систему, щоб вона стала стійкішою до майбутніх криз, зазначають Д.ПАЗАРБАЗІОЛУ і М.РАЙЗЕР.