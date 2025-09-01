Маршрут підійде як пішим туристам, так і відпочивальникам на велосипедах.

31 серпня 2025 року було офіційно запущено новий туристичний маршрут у Карпатах, що отримав назву "Закарпатський туристичний шлях". На початковому етапі було запущено 55 кілометрів траси, а в майбутнього він розшириться до майже 400 кілометрів та з'єднає п'ять країн.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, цей маршрут має стати візитівкою регіону, місцем сили, місцем туризму й місцем, де наші воїни та українці, які постраждали від війни, зможуть відновитися.

"Символічно побудували маршрут з витоків річки Чорна Тиса біля перевалу Околе, де свого часу представники країн ЄС, висадили дерева тису, які нагадують про нашу спільну річку. Наш же маршрут у перспективі пролягатиме Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею", – заявив він.

За словами Білецького, наразі вже утворено робочу групу з представників цих країн, яка обговорює подальший розвиток маршруту. Тож у майбутньому його можна буде продовжити за межі України з такими ж як у нас маркуваннями та інфраструктурою, аби туристи могли зробити повне коло через Карпати кількома державами.

"Ми ж зі свого боку вже почали з відкриття першої ділянки із запланованих 395 кілометрів. Приблизно таку ж протяжність майбутній маршрут матиме й за кордоном", – додав голова Закарпатської ОДА.

Наразі ж, за його словами, Брустурянське лісництво вже облаштувало велопарковки, місця для кемпінгів, оглядові точки та зони відпочинку з європейськими умовами.

Маршрут матиме два напрями:

основний – пролягає лісовими та незавантаженими дорогами загального користування, максимально наближеними до гір і ключових точок, зручний для туристичних велосипедів;

гірський – повторює пішохідну нитку й дозволить пройти його на гірських байках.

Нові туристичні маршрути в Карпатах

Як повідомляв УНІАН, раніше цього року біля Східниці (Львівська область) з'явився новий туристичний маршрут, адаптований для людей з інклюзією.

Водночас на початку 2025 року новий туристичний маршрут проклали від популярного гірськолижного курорту Мигово (Чернівецька область).

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.