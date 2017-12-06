З чашкою та постійно на телефоні: як пройшов ранок Саакашвілі під Радою (фоторепортаж УНІАН)

З ранку 6 грудня екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі повернувся під будівлю Верховної Ради в наметове містечко, де залишаються низка його прихильників.

Протягом ранку Саакашвілі постійно з кимось розмовляв по телефону та пив щось з чашки. Також він дав прес-конференцію, підчас якої зробив низку заяв.

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Зокрема, Саакашвілі оголосив, що збирає віче на 18:00 у центрі Києва, де обіцяє оголосити подальший "план дій".

Крім того, політик назвав генпрокурора Юрія Луценка "двієчником без честі та совісті" та вчергове відмовився йти на допит в ГПУ, натомість заявивши про готовність прийняти слідчих на території наметового містечка.

Також Саакашвілі стверджував, що під час ранкового штурму він перебував у наметовому містечку біля Ради, де він нібито й ночував, однак просто силовики його "не знайшли".

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня 2017 року в квартиру по вулиці Костьольній у Києві, де проживає екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі, з обшуками прийшли представники ГПУ та СБУ.

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Саакашвілі при цьому виліз на дах будівлі та погрожував стрибнути, однак врешті-решт там його затримали правоохоронці та посадили в машину. В СБУ пояснили, що Саакашвілі затримано у рамках справи щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Генпрокурор Юрій Луценко у свою чергу заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання Віктора Януковича та Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.

При цьому прихильники політика влаштували сутички під будівлею, а потім почали блокувати рух машини з Саакашвілі. За кілька годин вони змогли звільнити політика, після чого колоною усі разом з Саакашвілі рушили до будівлі Верховної Ради.