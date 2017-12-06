В Україні забили на сполох через нову суїцидальну гру серед дітей

В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра "Червона сова". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

За його словами, спочатку дітей заманюють в гру: надсилають їм посилання, за яким потрібно перейти (воно ніби викидає помилку).

"Але завдяки цьому посиланню "куратори" дізнаються орієнтовну адресу, де проживає учасник. А потім, якщо дитина відмовляється виконувати якесь завдання, її шантажують, що знають адресу і приїдуть до неї на "розбірки", - пояснив Кулеба.

Читайте такожУ Бахмуті 13-річна школярка намагалася стрибнути з даху, виконуючи завдання "групи смерті"

Також уповноважений Порошенка з прав дитини розповів, що одні з основних завдань – постійно бути online, миттєво відповідати на повідомлення кураторів, які вони надсилають 24/7, дивитися психоделічні відео посеред ночі й слухати аудіо з "потойбічного світу".

Крім того, Кулеба назвав основні поведінкові ознаки участі дитини у "групах смерті": відчуженість, втома, постійно хоче спати, сидить у мережі посеред ночі, з’являються порізи на руках.

Раніше ЗМІ повідомляли, що історія 14-річної Лери, зниклої 30 листопада у Києві, отримала несподіване продовження. Вона виявилася учасником гри "Червона сова".