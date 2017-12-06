До України прийшла нова смертельна гра на зміну "Синьому киту"

У столичних школярів з'явилася нова небезпечна гра - "Червона сова", яка створена за аналогією із сумно відомим "Синім китом".

Але умови нової "розваги" дещо відрізняються: діти не повинні спати по кілька днів і при цьому виконувати завдання куратора, передають "Вести".

Поліція вже порушила кримінальну справу за одним з фактів втягнення київської школярки у гру.

Історія 14-річної Лери, зниклої 30 листопада, отримала несподіване продовження. Вона виявилася учасником гри "Червона сова". Лера вийшла з будинку на вул. Світлицького на Виноградарі й пішла нібито на заняття з англійської мови, але додому не повернулася.

Пізніше дівчинку знайшли знайомі в Умані. Вони запевняють, що вона була в дивному стані, з порізами на руках, повністю розібраним на деталі телефоном та інструкцією у кишені для подальших дій. Вона не розуміла, чому її шукають. І нібито у неї була установка, що вона поїхала до бабусі, хоча та живе за 50 км від Умані.

Читайте такожУ поліції про блокування ВКонтакте: не буде "Синього кита"

Водночас, знайомі дівчини розповіли: поліція підозрює, що причиною всьому стала гра "Червона сова". У самій поліції, отримавши запит журналістів, відповіли, що поки не можуть коментувати справу.

Так, правила гри "Червона сова" дуже нагадують "Синього кита". Куратори також через соцмережі дають завдання, правда, ще змушують дітей не спати ночами заради загадкового призу.

На YouTube буквально цього тижня з'явилося одразу кілька роликів, присвячених "Червоній сові". Але наскільки поширена ця гра зараз у Києві, в поліції відповісти не змогли.

Як з'ясували журналісти, в офіційно забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте існує сім груп, їх періодично блокують, але вони з'являються знову. Щоб потрапити до групи, потрібно дати заявку. Але, як показав експеримент, приймають у групу дітей.

Адвокат Іван Ліберман розповів, що до нього зверталися батьки учасників гри "Червона сова": "Вони бояться, що діти можуть піти на те, щоб убити когось або загинути самі. Їх насамперед насторожила відчужена поведінка дітей, а також пристрасть до нічних посиденьок біля комп'ютера. Я всім порадив звертатися до управління з боротьби з кіберзлочинністю".

Як повідомляв УНІАН, українська кіберполіція запобігла 10 спробам самогубства підлітків, які реєструвалися в соціальних мережах в так званих "групах смерті".