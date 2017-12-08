У Житомирі почали встановлювати головну ялинку міста
15:44, 08 грудня 2017Суспільство
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Монтажні роботи із встановлення ялинки здійснюють працівники комунальних підприємств.Відкриття ялинки заплановане на 19 грудня.
У Житомирі почали встановлювати головну ялинку міста / фото Житомирська міськрада
У Житомирі почали встановлювати головну ялинку міста.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
"У п’ятницю, 8 грудня, на майдані імені Корольова почали встановлювати головну Новорічну ялинку міста",- сказано у повідомленні.
Монтажні роботи здійснюють працівники комунальних підприємств.Відкриття ялинки заплановане на 19 грудня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, йдеться про встановлення штучної ялинки, яка вже стояла у Житомирі на новорічні свята.
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