У Житомирі почали встановлювати головну ялинку міста

15:44, 08 грудня 2017
Суспільство
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Монтажні роботи із встановлення ялинки здійснюють працівники комунальних підприємств.Відкриття ялинки заплановане на  19 грудня.

У Житомирі почали встановлювати головну ялинку міста / фото Житомирська міськрада

У Житомирі почали встановлювати головну ялинку міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"У п’ятницю, 8 грудня, на майдані імені  Корольова почали встановлювати головну Новорічну ялинку міста",- сказано у повідомленні.

Монтажні роботи здійснюють працівники комунальних підприємств.Відкриття ялинки заплановане на  19 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, йдеться про встановлення штучної ялинки, яка  вже стояла у Житомирі на новорічні свята.

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