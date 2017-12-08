Вилизав дочиста: Геращенко здивував своєю манерою обідати (відео)

У мережі з'явилося відео того, як людина, дуже схожа на народного депутата України від "Народного фронту" Антона Геращенко, екстравагантно завершив свою трапезу, вилизавши залишки їжі з тарілки. Відео опублікував у Facebook колишній заступник глави АП, юрист Андрій Портнов.

"Встановив оперативний контроль над депутатами Народного Фронту. У першій половині дня начебто нічого не вкрали - були зайняті вишуканою стравою", - підписав відео Портнов.

Спочатку Геращенко використовував столові прибори, але потім відкладає їх і вилизує тарілку язиком. Цікаво, що, судячи з відео, навпроти Геращенко, сидить його співрозмовник.