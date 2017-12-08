Порошенко присвоїв почесне звання "мати-героїня" жінкам Житомирщини

Президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 70 жінкам Житомирщини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожУ День матері Порошенко присвоїв звання "Мати-героїня" тисячі українських жінокЯк зазначається у повідомленні, Порошенко підписав відповідний указ №409, відповідно до якого звання «Мати-героїня» отримали загалом 956 українок.

До відзначення представлені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

Серед нагороджених – 70 жительок Житомирської області.