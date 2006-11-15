Розпочнеться круглий стіл «Український кінопростір – війна світів»

У четвер, 16 листопада, о 12:00 в готельному комплексі «Київ» (вул.Грушевського, 26/1), Кришталева зала відбудеться круглий стіл «Український кінопростір – війна світів», який присвячений вирішенню проблем, що перешкоджають дублюванню іноземних фільмів українською мовою.

На жаль, на сьогодні склалася дуже прикра ситуація навколо дублювання фільмів. Апеляційний суд скасував постанову Кабінету Міністрів від 20 січня 2006 року №20 «Деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів», що встановлювала квоту обов`язкового дублювання, озвучення чи субтитрування державною мовою іноземних фільмів.

До участі в обговоренні запрошені представники Секретаріату Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомі кінорежисери, актори, кінокритики, кінодистриб`ютори. Зокрема, В`ячеслав Кириленко, Ганна Чміль (Голова Державної служби кінематографії), Юрій та Михайло Іллєнки, Богдан Бенюк, Олег Скрипка, Олег Михайлюта (Фагот, ТНМК), Остап Ступка, Дмитро Табачник.

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