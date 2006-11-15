Відбудеться круглий стіл ”ЗМІ проти екстремізму і тероризму”

15-00 - В УНІАН відбудеться засідання круглого столу на тему: ”ЗМІ проти екстремізму і тероризму”. Учасники: генеральний директор ЦСЄД Діаматік Юрій Гребенчук, народний депутат України Володимир Полохало, начальник відділу інформаційної політики Міноборони України, полковник Андріан Галача, директор Центру інформації і документації НАТО Мішель Дюре, дослідник Інституту демократії ім.П.Орлика Наталя Беліцер, керівник управління боротьби з тероризмом СБУ, полковник Олександр Морозов, народний депутат України Петро Гасюк, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко, заступник міністра закордонних справ Володимир Хандогій, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща Яцек Ключковскі, експерт Офісу USAID Демократія та врядування Тетяна Сіра, голова Незалежної медіа-профспілки України Сергій Гузь, віце-президент Атлантичної Ради України Олег Кокошинський, представник УСПП Олег Бойчун, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін. Розглдядатимуться питання: Проблема екстремізму і тероризму в світі і в Україні; Роль журналістів і ЗМІ в екстремальних подіях, терактах і катастрофах; законодавче і добровільне обмеження свободи ЗМІ; Євроатлантичний Союз як метод демократизації суспільства і вирішення протиріч (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 519-81-01, 332-71-48, 8(050) 443-73-15, 8 (050) 387-97-55. Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.