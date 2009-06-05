Наступні транші кредиту МВФ Україна може отримати в червні і листопаді

Цього року чергові транші кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) може бути надано Україні в червні та листопаді, повідомляється на сайті МВФ.

Так, МВФ опублікував на своєму сайті звіт про перший перегляд програми кредиту stand-by, проведеному в травні, а також новий варіант меморандуму про економічну та фінансову політику.

Новий меморандум містить оновлений графік надання траншів кредиту, який передбачає, що цього року Україна може отримати 3,2 млрд. дол. у червні і 3,8 млрд. дол. у листопаді (у попередньому варіанті меморандуму йшлося про 1,1 млрд. дол. у серпні та 3 млрд. дол. у листопаді).

Нові документи передбачають перегляд певних економічних прогнозів, зокрема коригування у бік зниження прогнозу ВВП до "мінус" 8% 2009 р. з попереднього прогнозу "мінус" 3%.

Очікується, що поступове відновлення економіки почнеться в другій половині 2009 р., переважно за рахунок очікуваного збільшення обсягу експорту завдяки сильнішим конкурентним перевагам внаслідок девальвації гривні та певному підвищенню попиту на зовнішньому ринку, тимчасом як зростання кредитування очікується внаслідок здійснення заходів, спрямованих на підтримку банківського сектора.

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП), за прогнозами, відновиться 2010 р. Завдяки підвищенню конкурентоспроможності, підтримку якій мають надати коригування обмінного курсу, відновлення цін на товари та зростання інвестицій після поліпшення умов на світовому фінансовому ринку. Індекс споживчих цін (ІСЦ) 2009 року зараз прогнозується на рівні 16% у річному обчисленні проти 17% за рік у попередньому прогнозі, а метою уряду є зниження інфляції до рівня нижче 10% до середини 2010 року.

Згідно з нинішнім прогнозам, 2009 р. очікується невеликий профіцит рахунку поточних операцій на рівні 0,5% від ВВП порівняно з попереднім прогнозом дефіциту в розмірі 2% від ВВП, чому має сприяти зниження обсягу імпорту, оскільки ціни на газ, що імпортується, мають бути нижчими, аніж прогнозували раніше.

У документах за програмою кредиту зараз передбачено дефіцит бюджету 4% від ВВП, без урахування витрат на рекапіталізацію банків (до 9% від ВВП з урахуванням витрат на рекапіталізацію).

У новій редакції меморандуму українська влада підтвердила свій намір послідовно запроваджувати режим гнучкого обмінного курсу та прозору стратегію валютних інтервенцій, зокрема наперед оголошені регулярні аукціони. Надалі інтервенції матимуть переважно винятковий характер і повинні використовуватися здебільшого для недопущення надмірної волатильності обмінного курсу. Влада планує розширити незалежність Національного банку України та зміцнити структуру його управління, зокрема реформувати Раду НБУ.

Основною метою монетарної політики буде зниження інфляції до рівня нижче 16% 2009 р., а в середньостроковій перспективі монетарна політика має бути прив`язана до режиму таргетування інфляції.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол.

8 травня ц.р. Рада директорів МВФ схвалила надання Україні другого траншу кредиту за програмою stand-by в сумі 2,8 млрд. дол., які надійшли в Україну 12 травня.