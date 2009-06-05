Нафтогаз віддасть Газпрому кредит від Ощадбанку

Кошти на оплату російського газу, спожитого і закачаного Україною в підземні сховища газу (ПСГ) у травні, в розмірі 3,8 млрд. грн. НАК «Нафтогаз України» одержить як кредит "Ощадбанку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН.

Нагадаємо, що сьогодні Президент на засіданні РНБОУ заявив, що впродовж години травневий платіж за російський газ буде переказано «Газпрому» за рахунок емісії у розмірі 3,8 млрд. грн.

За даними Президента, газові борги України за травень становлять 157 млн. дол. за спожитий газ і майже 500 млн. дол. – за газ, закачаний у підземні газові сховища. «У мене не було іншого вибору, крім того, щоб схилити сьогодні рішення на емісію ресурсів, і за годину платіж у бік «Газпрому» Росії в сумі 3,8 млрд. грн. буде здійснено. Але я хотів, щоб всі знали ціну подібних рішень», – сказав Президент.