У Житомирі відбулися урочисті до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Як передає кореспондент УНІАН, вони розпочалися о 10 годині покладанням квітів до меморіальної дошки пам’яті першого міністра Мінчорнобиля України Георгія Готовчиця.

Потім заходи продовжилися мітингом у пам’ятника працівникам органів внутрішніх справ-жертвам Чорнобиля.У ньому взяли участь правоохоронці, ліквідатори, представники влади, керівники установ і відомств, а також японські студенти, які прибули до Житомира, щоб ознайомитись із містом та взяти участь у сьогоднішніх урочистостях.

Далі заходи продовжилися біля пам’ятного знаку «ЧОРНА БІЛЬ», де також відбулося покладання квітів.

Після цього учасники урочистостей вшанували ліквідаторів біля пам’ятного знаку «Пожежним, які врятували світ» на вулиці Героїв Пожежних.

Нагадаємо, Житомирщина належить до областей, які найбільше постраждали від аварії на ЧАЕС.