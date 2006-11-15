На 5 років засуджено голову правління ВАТ «Сумигаз»

До 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки і з штрафом у 15 тис. грн. засуджено голову правління ВАТ «Сумигаз» Миколу КУДРЯВСЬКОГО.

Як повідомила УНІАН співробітник ЦГЗ УМВС в Сумській області Галина КОЖЕДУБОВА, на Сумщині було викрито злочинну групу, яка використовувала тіньову схему в мінімізації сплати податків. Нещодавно членів однієї з таких груп було засуджено рішенням Зарічного районного суду міста Суми.

Посадові особи ВАТ «Сумигаз», як встановило слідство, діючи за злочинною схемою, не сплатили до державного бюджету 500 тис. грн. Встановлено, що цю схему було розроблено в місті Миколаїв. Звідти до ВАТ «Сумигаз» прибули представники підприємства ТОВ «Альянс +», підприємці вирішили торгувати металопрокатом, якого в природі не існувало. Зокрема, за документами ВАТ «Сумигаз» придбало у товариства «Сінком» металу на 3,5 млн. грн., що становить приблизно в матеріальному вимірі 7 залізничних потягів. Але перевіркою встановлено, що ця київська фірма ніколи не працювала ні з ВАТ «Сумигаз», ні з ТОВ «Альянс +».

Працівниками служби боротьби з економічною злочинністю було встановлено, що в Миколаєві товар оформлявся від імені фірми-одноденки. Всі подальші розрахунки проводилися векселями за спеціально розробленою бухгалтерською схемою. Сумарні збитки у справі становлять близько 1 млн. грн., з них 500 тис. не отримала держава через не сплату ПДВ.

В ході слідства учасники групи були заарештовані і взяті підварту. Реальні терміни ув’язнення отримали як виконавці, так і співучасники в цій справі, зокрема, і голова правління ВАТ «Сумигаз».