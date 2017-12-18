Москаль оголосив на Закарпатті День жалоби за загиблими в АТО бійцями 128-ї бригади

У ніч на 18 грудня у результаті обстрілів бойовиків поблизу Зайцевого на Донеччині загинули троє військовослужбовців 128-ї бригади, двоє з яких – закарпатці.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про оголошення на Закарпатті Дня жалоби у зв’язку із загибеллю в зоні проведення АТО військовослужбовців 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної бригади. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

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Згідно з документом, у середу, 20 грудня, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях Закарпатської області буде приспущено Державний прапор.

«Крім того, установам та організаціям незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів», – додали в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня на Сумщині попрощались із загиблим в АТО бійцем 58-ї бригади.