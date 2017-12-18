В окупованому Криму суд пом’якшив вирок українському журналісту Семені

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму пом’якшив вирок журналісту Миколі Семені в частині додаткового покарання. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суд пом’якшив вирок журналісту в частині додаткового покарання – зменшив строк заборони займатися публічною діяльністю з трьох років до двох.

Як відомо, кримського журналіста Миколу Семену звинуватили в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

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Залізничний районний суд Сімферополя 22 вересня призначив Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Миколі Семені вирок.