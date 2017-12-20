Найдорожчі і найпотворніші: як виглядають новорічні ялинки в різних містах України (фото)

У День Святого Миколая, 19 грудня, святкові новорічні ялинки офіційно засяяли у всіх містах України. Журналісти "Української правди" дізналися, у скільки обійшлися новорічні ялинки українським містам і які з них викликали шквал критики з боку місцевих жителів.

Отже, головній ялинці України не пощастило з транспортуванням. 29-метрове дерево привезли з Івано-Франківської області з запізненням на 5 днів. До того ж в Київ вона потрапила не в кращому вигляді, що і викликало шквал критики у користувачів соцмереж.

Втім, перед офіційним відкриттям, ялинка виглядала значно пишніше, ніж після доставки. Прикрасили дерево 3,6 км вогників і більше тисячі іграшок.

Вартість ялинки і транспортування склали 86 тис. грн, прикраси ж коштували 2,7 млн грн.

Багато розмов було і про рівненську ялинку. Їй 53 роки, а вона заввишки 25 метрів. Місту вона обійшлася в 4,8 млн грн, ще 75 тис. грн заплатили лісгоспу за транспортування. Загальні витрати - установка і обробка ялинки і дерев по сусідству - коштували місту близько 400 тис. грн.

Львову новорічне дерево подарувала галичанка з села Брюховичі, тому платити за ялинку місту не довелося.

18-метрова красуня на площі перед Оперним театром прикрашена тільки гірляндою з ліхтариків тепло-золотистого кольору. Стрічки на декораціях також золоті - вони підсвічуються зсередини. Іграшок у цьому році на дереві немає.

Сумська ялинка в цьому році вперше штучна і претендує на звання однієї з найбільш потворних ялинок України.

Деревце, яке повністю зібрали вже 30 листопада, коштувало міському бюджету 1,54 млн грн. У цю суму обійшлися каркас, обробка та ілюмінація. За додаткові 800 тис. грн. прикрасили вогнями і центр міста.

Миколаївська ялинка - близнюк сумської. 22-метрове штучне дерево коштувало місту 2,8 млн грн. Таким чином, вона стала найдорожчою ялинкою в Україні.

Миколаївці, як і сумчани, не надто привітно зустріли встановлення штучної ялинки. Городяни називають штучне деревце "ялинкою з фільмів жаху" за те, як вона виглядає без ілюмінації.

Новорічне дерево у Житомирі також штучне. Воно стало рекордсменом серед ялинок по живучості: місто купило 18-ти метрову ялинку в 2008 році і до цих пір її використовує. Тоді вона обійшлася Житомиру в 220 тис. грн.

У Тернополі штучне новорічне дерево прикрашає місто вже 8 років поспіль. Винятком став лише 2013 рік - в цьому році ялинка була живою. Висота штучної красуні 18,5 м. У цьому році її прикрасили придбаними різнокольоровими кульками українського виробництва.

Ужгороду ялинку, як і Львову, подарували. Її висота - близько 15 метрів. Дерево прикрасили 400 кульками - як торішніми прикрасами, так і додатково закупленими. В цьому році гамма кольорів ялинки - червоно-золота.

У Дніпрі висота ялинки становить 28 метрів. Вона штучна і дуже схожа на Миколаївську. Прикрашено деревце 398-ю ліхтариками.

18-метрову головну ялинку Запоріжжя встановили на площі Фестивальній. У минулому році в каркас вбудували 270 живих гілок, у цьому прикрасили штучними. Вартість деревця разом з гірляндами - 1,4 млн грн. Спеціально для ялинки на Фестивальній запорізькі діти зробили багато іграшок своїми руками.

Прикраса цієї ялинки іграшками коштувало бюджету 42 тис. грн - без урахування вартості іграшок, які зробили діти. За експлуатацію техніки при розвішуванні іграшок заплатили з бюджету ще 28 тис. грн.

300 тис. грн коштувало Полтаві оновити прикраси на головній "штучної" ялинці міста. Каркас і гілки залишилися минулорічними.

Розташована ялинка на Театральній площі. Ще 70 тис. грн витратили на встановлення і охорону дерева.

Полтавську ялинку почали встановлювати пізніше за решту - 13 грудня.

Все місто планувало виділити 1,5 млн грн на покупку нової ілюмінації та прикрас.

Головна ялинка в Одесі штучна 20-метрова. Її купили в 2013 році за 200 тис. грн.

Встановили святкове дерево на вулиці Думській. Ще 300 тис. грн коштують ілюмінація і прикраси.

Гірлянда головної ялинки має протяжність 4 км, а основні кольори - синій, жовтий і білий. 400 сосен використовували, щоб зібрати 15-ти метрову ялинку на вулиці Дерибасівській.

"Живу" 22-ти метрову ялинку прикрасили у Вінниці. Дерево з 4000 прикрас та ілюмінацією місту коштувало 1 млн грн.

Вже не перший рік харківська ялинка залишається високою - 36 метрів, а в 2015 році вона була визнана і в Європі. По висоті вона дорівнює 12-поверхового будинку.

Головна "жива" ялинка Луцька розташована на вулиці Театральній, там і росте. На прикрашання новорічних дерев у різних районах міста з бюджету міста виділили 250 тис. грн. Інша луцька ялинка, яку встановили біля торгового центру, може отримати титул найсучаснішою. Це, швидше, навіть не ялинка, а інсталяція. У соцмережах її порівнюють з пірамідою і лають за відсутність фантазії. Однак фото з цією ялинкою з'являються частіше, ніж з головною.

Як повідомляв УНІАН, неймовірну красу головної ялинки країни в Києві показали з висоти пташиного польоту.