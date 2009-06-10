ФДМУ хоче продати майже половину київського ЦУМу

Без права власності на будівлю...

Фонд державного майна України почав підготовку до приватизаційного конкурсу з продажу 39,647% ВАТ «Київський центральний універмаг». Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 10 червня. Фонд держмайна пропонує потенційним покупцям взяти участь в розробці умов продажу цього пакету. Довідка УНІАН. ВАТ «Київський центральний універмаг» створено в 1996 р., спеціалізується на роздрібній торгівлі. 39,647% акцій компанії на сьогодні володіє Фонд держмайна України. Правом власності на будівлю ЦУМу по вул. Хрещатик площею 21,7 тис. кв. м володіє створене на його базі ЗАТ.

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