Одеська влада виділила гроші на реставрацію Аккерманської фортеці

Одеська обласна рада спрямує понад 336 млн грн на реставрацію Аккерманської (Білгород-Дністровської) фортеці в 2018-2022 роках.

Читайте такожОдеський губернатор Степанов ініціював внесенние Аккерманської фортеці у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКОЯк передає кореспондент УНІАН, фінансування в розмірі 336,64 млн грн передбачає комплексна програма реставрації та збереження Аккерманській фортеці і розвитку інфраструктури в місті Білгороді-Дністровському, затверджена сьогодні на сесії.

Кошти планується спрямувати з обласного, районного бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Зазначається, що Аккерманська фортеця, яка має площу майже 20 га, є однією з найбільших в Україні пам'яток археології та архітектури, а також єдиним зразком середньовічної фортифікаційної архітектури в південно-західному регіоні України.

Наразі ця фортеця - пам'ятка історії і містобудування, і один з найбільш збережених таких об'єктів в Україні. Своїми розмірами вона перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни.

На території фортеці і в її охоронній зоні збереглися численні пам'ятки археології та архітектури з часів існування тут стародавнього міста Тіри до пізнього Середньовіччя.

Активні геологічні процеси, зміна гідрологічних умов у басейні Дністровського лиману, природне старіння значної частини споруд, багатьом з яких понад 300 років, призвели до того, що багато з них дістали серйозні пошкодження і небезпечні в експлуатації.

Мета програми - зберегти й убезпечити фортецю, популяризувати її як туристичний об'єкт. Кошти планується спрямувати на усунення впливу геолого-гідрологічних і техногенно-екологічних процесів на технічний стан споруди, забезпечення захисту, консервації, реставрації, музеєфікації та раціонального використання нерухомих об'єктів культурної спадщини та ін.

Зокрема, передбачено різні дослідження, протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи зі стабілізації стану берегової смуги і фортечних споруд уздовж Дністровського лиману, відведення поверхневих і ґрунтових вод, зміцнення аварійних ділянок фортечних стін, веж і рову.

Крім того, буде розроблено історико-архітектурний опорний план фортеці з визначенням меж зони її охорони та охорони Тіри, а також режиму їх використання.

Довідка УНІАН. Аккерманська (Білгород-Дністровська) фортеця - один з найпопулярніших туристичних об'єктів півдня України. Точна дата початку будівництва Аккерманській фортеці невідома. Більшість істориків засновниками фортеці вважають генуезців, які прийшли в Причорномор'я в XIII столітті.

За іншими даними, вона зведена в XV столітті, будувалася 200 років. Це - одна з найбільших і найпотужніших споруд тодішнього часу на території сучасної України. Побудова з каменю вапняку загальною площею трохи більше 9 га стоїть на високому скелястому березі Дністровського лиману. З трьох боків оточена ровом, який раніше заповнювався водою, ширина його близько 14 м, а початкова глибина - 22 м. Протяжність оборонних стін - близько 2,5 км, висота стін і веж від 5 до 15 м, а товщина від 1,5 до 5 метрів.