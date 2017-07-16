У старовинному Дюківському парку в Одесі згоріло кафе-"фортеця" (фото, відео)

В Одесі згоріла будівля кафе-бару, розташованого в Дюківському парку.

Як повідомила прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області, 15 липня о 23:42 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання у кафе, розташованому біля ставка в Дюківському парку.

До місця виклику о 23:54 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом пожежі «1-Біс».

«Через наявність легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився на всю площу будинку, побудованого в стилі старовинної фортеці. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та винесли з осередку займання балон з газом, чим запобігли вибуху », - йдеться у повідомленні.

Пожежа о 00:20 була локалізована та о 00:38 повністю ліквідована на площі 500 кв. м. Не допущено поширення відкритого вогню на паркову зону. Загиблих і постраждалих немає. У момент займання кафе не функціонувало. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Довідка УНІАН. Дюківський парк - один із найстаріших одеських парків, розбитий 1810 року за наказом Дюка де Рішельє (градоначальник Одеси, 19 століття) для обрамлення його резиденції.

Парк у різні часи називався: Рішельєвська дача, Дюківський сад, Рішельєвський сад, Міський сад, Дюківський парк та ін. Від головного входу веде алея, яка переходить у сходи з майданчиками, від яких відходять бічні алеї. Унизу, зліва від входу, розташований ставок 200 на 50 м.