Заява "1+1 медіа" щодо ситуації із тимчасовим арештом активів Ігоря Коломойського

"У зв'язку із запитами, які надходять до нас стосовно того, яким чином вплине ситуація з тимчасовим арештом активів Ігоря Коломойського на діяльність "1+1 media", вважаємо за необхідне прокоментувати: жодним чином не вплине", - йдеться у заяві прес-служби.

Окремо наголошується, що "Медіа-група продовжує свою операційну діяльність у звичному режимі, ми готуємось до нового сезону та жодних змін у статусі не передбачається".

"У нашому розпорядженні опинились документи адвокатської компанії Fieldfisher, яка представляє інтереси пана Коломойського у Високому Суді Лондона, в яких в тому числі зазначено наступне:

Читайте такожКоломойський прокоментував рішення Високого суду Англії щодо арешту його активів "Компанії, що прямо чи опосередковано належать пану Коломойському, чи які мають для нього корпоративний інтерес, котрі здійснюють виробничу і/та сервісну і/та торгівельну або іншу операційну діяльність, мають право продовжувати свою звичну господарську діяльність, проводити операції та повною мірою розпоряджатися грошовими коштами та активами, якщо ці дії здійснюються у ході звичної та належної господарської діяльності", - повідомляється у заяві.

"Всі інші "роздуми та коментарі" щодо 1+1 медіа у цьому зв’язку в подальшому вважаємо недоречними та такими, що не відповідають дійсності", - наголосили у прес-службі групи.