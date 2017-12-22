"Фізично ізолювати або усунути": музикант з РФ розповів, як боротися з Путіним

Російський співак Олексій Лебединський, більше відомий як Професор Лебединський, який зараз живе в Києві, впевнений, що боротися з президентом Росії Володимиром Путіним треба всім світом. Про це він написав у себе в Facebook.

Читайте такожЖити в окупованому Криму без російського паспорта зараз неможливо - Мін'юст

"До кінця року хочу відзначити один жахливий факт: що б ні говорили, що б ні робили російські опозиціонери, за минулі багато років путінська влада не зрушилася ні на міліметр і навіть не похитнулася, не поніс покарання ні сам Путін і жоден злочинець з численної путінської зграї", - зазначив музикант.

"Що це значить? Значить, не тими методами діє опозиція, раз толку нуль.

Це зло не можна умовити, присоромити, сперечатися з ним теж марно. Його можна тільки фізично ізолювати або усунути. Всім світом, раз у самих кишка тонка", - підкреслив він.

Лебединський додав, що вже давно не пише про політику. "Тому що йти нема з ким. Жалюгідні десятки справжніх плюс тисячі дурнів, що здадуть своїх на першому ж горбку чи знайдуть собі чергового лідера-божка для челобітій. І залишається в сухому залишку вічне питання - з ким і за кого боротися? І я, істинно любить свою Росію і маленький відсоток мислячих адекватних співвітчизників, все ближче до жахливого рішення - "так гори воно все вогнем, бл*дь"", - сумно підсумував він.