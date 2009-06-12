«Західенерго» підписало контракт на експорт електроенергії до Угорщини

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Західенерго» і System Consulting ZRt. 10 червня підписали прямий контракт на організацію експортних поставок електроенергії до Угорщини.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві палива і енергетики.

За словами співбесідника агентства, контракт передбачає поставки на адресу System Consulting ZRt. електроенергії рівним графіком потужністю до 250 МВт/г щомісячно. Контракт підписаний до кінця поточного року. Вартість української електроенергії, що експортується, складе 40 євро за МВт/г.

Ця угода є одним з кроків до демонополізації експорту електроенергії відповідно до Закону "Про внесення змін до Закону «Про електроенергетику», прийнятого 19 березня цього року 416 голосами парламентаріїв.

Нагадаємо, що згідно зі змінами, які набули чинності, для здійснення експорту електроенергії постачальники повинні купувати необхідний її об`єм на оптовому ринку. При цьому доступ до трансграничних потужностей України надаватиметься на умовах аукціону.

Як повідомляв УНІАН, подібний договір у грудні минулого року угорський трейдер System Consulting ZRt уклав з ТОВ «DTEK Востокэнерго» (м. Донецьк). «Востокэнерго» планувало щомісячно поставляти потужність 350 МВт.

Довідка УНІАН. Раніше держпідприємство «Укрінтеренерго» на кордоні з Угорщиною продавало електроенергію двом компаніям – System Consulting ZRt угорського підприємця Ласло КАПОЇ і Energy Capital ZRt, дочірньою компанією Korlea Invest A.S, що є. З початку 2009 року «Укрінтеренерго» повністю припинило постачання для System Consulting ZRt, що, очевидно, спонукало угорського підприємця шукати в Україні нових постачальників електроенергії.