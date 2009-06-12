У Києві один офіціант зарізав іншого
11:42, 12 червня 2009Суспільство
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Сварка на грунті ревнощів
В Оболонському районі Києва 11 червня на місці скоєння злочину працівники міліції затримали 31-річного офіціанта одного зі столичних ресторанів.
Як повідомляє прес-служба МВС, з`ясовано, що він у приміщенні зазначеного закладу ножем убив 21-річного жителя Івано-Франківська, офіціанта цього ресторану, під час сварки на грунті ревнощів.
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