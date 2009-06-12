Директор школи на автомобілі збив трьох учнів - двоє підлітків загинули

У Чернігівській області порушено кримінальну справу проти директора школи, який, керуючи автомобілем, збив трьох учнів на скутері і зник з місця ДТП.

Як повідомили у відділі громадських зв`язків УМВС у Чернігівській області, у результаті дорожньо-транспортної пригоди двоє одинадцятикласників (17-річні юнаки) загинули, один з травмами перебуває у лікарні.

Трагедія сталася в Ічнянському районі на автошляху між селами Бакаївка і Дорогинка. Троє хлопців поверталися додому в Дорогинку на скутері. Їх збив легковий автомобіль, за кермом якого перебував директор школи. Чоловік втік з місця ДТП, залишивши автомобіль. Швидку допомогу викликав юнак, що залишився живим.

До міліції директор прийшов з повинною за кілька днів. Його затримано.

За фактом ДТП порушена кримінальна справа за ст. 286 ч. 2 (порушення правил безпеки дорожнього руху) і ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального Кодексу України, що караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

У справі триває слідство.