Міністерство просить Прокуратуру перевірити приватний університет

Міністерство освіти і науки України надіслало до Генеральної прокуратури України листа, в якому просить вжити заходів прокурорського реагування з попередження незаконної діяльності та порушення прав громадян ТОВ «Університет «Львівський Ставропігіон».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, МОН стало відомо, що існує вірогідність, що зазначений приватний навчальний заклад здійснюватиме прийом на навчання з напрямів, з яких йому було анульовано ліцензії та з яких освітня діяльність здійснювалася без ліцензії, що є порушенням законодавства України у сфері освіти.

Раніше Державна акредитаційна комісія та Міністерство освіти і науки наказом від 12 листопада 2008 р. № 2407-л «Про результати перевірок» анулювали ліцензії ТОВ «Університет «Львівський Ставропігіон» за порушення закону України «Про вищу освіту» та Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, а також припинили діяльність зазначеного товариства з напряму, що здійснюється без ліцензії.