Тимошенко пояснила скільки грошей отримають потерпілі

Постраждалі від стихії жителі 5 районів Волинської області одержать від держави компенсації залежно від рівня втрат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Луцьку на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків стихії у Волинській області повідомила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, жителі, в яких в результаті руйнування житло не підлягає ремонту та відновленню, одержать по 25 тис. грн. авансу, а решта суми компенсації буде визначена пізніше. При цьому прем`єр зазначила, що таких будинків небагато.

Жителі будинків, у яких внаслідок сильного вітру повністю зруйновані дахи, отримають одноразову допомогу у розмірі 10 тис. грн., громадяни, дахи будинків яких зруйновані частково, одержать одноразову допомогу у розмірі 3 тис. грн.

Крім того, за пошкоджені присадибні ділянки держава виплатить компенсації по 50 грн. за одну сотку.

Прем`єр-міністр доручила місцевій влади якнайшвидше підготувати відповідні реєстри постраждалих з тим, щоб вже наступного тижня можна було почати виплати компенсацій через Міністерство праці та соціальної політики.

«Щоб ця допомога виплачена, сім`ям потрібно, щоб оперативно спрацювали сільські та селищні голови, керівники районних і обласної адміністрації – все керівництво на місцях. До понеділка, я прошу не затягувати, повинні бути складені списки… виплати цих грошей здійснюватимуться через Міністерство праці та соціальної політики», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона уточнила, що, відповідно до реєстрів постраждалих, в Ощадбанку їм будуть відкриті спеціальні рахунки, з яких перераховані кошти можна буде одержати за пред`явленням паспорта.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд планує виділити 5 млн. грн. на компенсацію збитків потерпілим сільгосппідприємствам, а також 6 млн. грн. на ремонт пошкоджених соціальних закладів, зокрема лікарень, шкіл тощо.

Прем`єр також доручила органам місцевої влади підготувати пропозиції про відпочинок дітей з потерпілих районів в дитячому центрі «Молода гвардія» вже з наступної зміни.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що із завтрашнього дня в уряді буде організована гаряча телефонна лінія, щоб постраждалі могли напряму повідомляти про свої пропозиції та зауваження міністру праці та прем`єр-міністру.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня у п`яти районах Волинської області пройшли сильні дощі зі шквалистими поривами вітру. Внаслідок чого в Камінь-Каширському, Любешівському, Любомльському, Ратнівському і Шацькому районах 61 населений пункт залишився без електропостачання, було пошкоджено 35 ліній електропередач, 1133 будинки в п`ятнадцяти населених пунктах.

Унаслідок урагану постраждали троє осіб.