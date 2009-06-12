Чому система безпеки не відвернула аварію на шахті?

Міністр вугільної промисловості України Віктор ПОЛТАВЕЦЬ заявив, що система колективної безпеки УТАС, що впроваджується на шахтах України, розробниками «недопрацьована».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Донецьку, відповідаючи на запитання, чому впроваджена на шахті ім. Скочинського дана система не запобігла аварії.

«Трохи в цій системі розробники недопрацювали в тій мірі, що вона тільки дає показники, але не управляє процесом, вона не забороняє», - сказав міністр.

За його словами, цього року Держгірпромнагляду було виділено 70 млн. грн. «на придбання цих УТАСів і впровадження їх на чотирьох шахтах». Але поки з Держгірпромнаглядом потрібно домовитися про впровадження даної системи безпеки тільки на трьох шахтах, а гроші, що залишилися, направити розробникам на доопрацювання цієї системи, сказав В.ПОЛТАВЕЦЬ.

«Ми домовимося з Держгірпромнаглядом, що зробимо поки на трьох шахтах (впровадимо систему УТАС – УНІАН), а клопотатимемо перед Кабінетом міністрів, щоб кошти для фінансування четвертої віддати розробникам, щоб цю систему довели до розуму, щоб вона була керованою, щоб вона управляла, а не тільки фіксувала, як статистик», - пояснив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня на шахті ім. Скочинського на горизонті 1250 метрів стався викид вугілля й газу. Під завалами вугілля опинилися 13 шахтарів. Тіла 11 гірників вже знайдено, доля двох залишається невідомою.

УТАС - система управління гірничими машинами й навколишнім середовищем. УТАС - покликана виявляти на шахті найбільш небезпечні ділянки або позначати стан виробок, механізмів, запобігати, сигналізувати диспетчеру й усім службам про можливу небезпеку.

Головні її розробники - Петровській завод вугільного машинобудування та державний Макіївський науково-дослідний інститут із безпеки робіт у гірничій промисловості. Система включає близько 1600 датчиків і різне обладнання (репітори, контролери тощо), охоплює практично всі найбільш важливі напрямки, серед яких - комплекс газового захисту, вентилятори головного провітрювання, водовідливні установки, робота магістральних конвеєрів тощо. Крім того, в системі ще більше 30 типів датчиків температури, тиску, метану тощо.