Росіяни захоплюють український ринок коксівного вугілля – Королевська

Народний депутат від БЮТ, голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що російські компанії та корпорації займаються цілеспрямованим захопленням українського ринку коксівного вугілля.

Про це вона сказала в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 21 (749) 13 - 19 червня).

«Упевнена, що зараз російські компанії та корпорації займаються цілеспрямованим захопленням нашого ринку, відверто демпінгуючи. А вітчизняні коксохіміки пішли в них на поводі. Але мине півроку-рік - і ринок відновиться, а ми на той час уже втратимо подушку безпеки у вигляді ринку внутрішнього видобутку коксівного вугілля», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також додала: «Тут доречний державний протекціонізм».

«Проблема набагато глибша - це недостатня врегульованість ринку. Наш комітет почав розробляти законопроект про ліцензування торгівлі вугіллям, а також сертифікацію імпортного вугілля на предмет його відповідності потребам вітчизняних промислових підприємств», - повідомила депутат.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, такий державний протекціонізм цілком узгоджується з вимогами Світової організації торгівлі.

«Цілком узгоджується. Наприклад, весь вітчизняний ринок коксівного вугілля займають росіяни. А Росія не є членом СОТ. У нас є договір про вільну торгівлю, що передбачає протекціоністські заходи щодо різних груп товарів. І росіяни періодично використовують цю норму щодо нашого металопрокату, сільгосппродукції», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, на початку червня Комітет Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики запропонував запровадити квотування на імпорт вугілля, що коксувалося.

«Вважаємо необхідними ввести квотування на імпорт коксівної вугільної продукції, тому що металурги внаслідок демпінгу країн-імпортерів віддають перевагу закупівлі вугілля не українського, а імпортного», - зазначала тоді Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, таким чином створюється профіцит на ринку.

Міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ у квітні заявив про те, що Міністерство економіки розробило проект постанови Кабміну про запровадження квотування на імпорт коксівного вугілля. Міністр не уточнив обсяг квотування, зазначивши тільки, що його планується запровадити до кінця поточного року.

В.ПОЛТАВЕЦЬ також повідомив, що, за даними Держзовнішінформу, з початку року в Україну було імпортовано 1,235 млн. тонн коксівного вугілля.