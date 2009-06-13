ВО «Свобода» заявляє про підпал автомобіля голови облорганізації

У ніч на 12 червня в Одесі невідомі здійснили підпал автомобіля голови Одеської обласної організації ВО «Свобода» Павла КИРИЛЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об‘єднання «Свобода», автомобіль знаходився біля будинку, у якому мешкає П.КИРИЛЕНКО.

Обласна організація ВО «Свобода» розцінює цей інцидент як «продовження антиукраїнської діяльності прокремлівських сил з метою чинення тиску на організацію, що продемонструвала свою принциповість у відстоюванні прав української нації в Одеському регіоні».