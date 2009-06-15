Мінськ готовий ввести прикордонний і митний контроль на кордоні з РФ

Прикордонники і митники Білорусії готові за необхідності в найкоротші терміни запровадити на кордоні з Росією елементи митного і прикордонного контролю, заявив в неділю журналістам начальник управління прикордонного контролю Державного прикордонного комітету Білорусі Іван Бондаренко, слова якого наводить білоруське агентство БЕЛТА.

За словами Бондаренка, за дорученням голови держави в неділю в Прикордонному комітеті за участю представників Митного комітету відбулася оперативна нарада щодо забезпечення паритетних умов прикордонного і митного контролю на білорусько-російській ділянці держкордону.

"Компетентним службам поставлені завдання опрацювати порядок запровадження на білоруській стороні елементів прикордонного і митного контролю, адекватних російському варіантові", - сказав він.

За його словами, "впродовж майже 10 років на білоруській ділянці кордону з Росією був проведений комплекс односторонніх організаційних заходів, і нині з російського боку діє близько 15 пунктів прийняття повідомлень, які де-факто виконують завдання митного контролю".

"Виникає парадоксальна ситуація, коли на кордоні з державами Євросоюзу і Україною громадяни перетинають держкордон протягом 10-15 хвилин, а на кордоні з Росією вони вимушені простоювати кілька годин", - цитує Бондаренка РІА "Новости".

Водночас він зазначив, що ці заходи не спрямовані на ускладнення відносин між Білорусією і Росією, і Мінськ "дотримуватиметься тих же параметрів добросусідських відносин, заснованих на взаємному шануванні прав і свобод громадян, як Білорусі, так і Росії".

Повідомлення про можливе посилення Мінськом митного оформлення вантажів, які прямують з Росії, з`явилося після того, як російський прем`єр Володимир Путін повідомив про майже стовідсоткову готовність Білорусії, Росії і Казахстану об`єднатися в митний союз.