Путін: Росія, Білорусь і Казахстан вступлять до СОТ колективно

Росія, Білорусь і Казахстан мають намір вступити у Світову торгову організацію як єдина митна територія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС з посиланням на спільну заяву голів урядів трьох країн.

«Голови урядів Росії, Білорусі та Казахстану мають намір повідомити СОТ про намір почати переговори про приєднання Митного союзу трьох країн як єдиної митної території та про припинення переговорів про приєднанню до СОТ окремо кожної країни», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, В.ПУТІН повідомив, що Росія, Білорусь і Казахстан на 95% погодили умови створення Митного союзу.

4 червня міністр економічного розвитку Росії Ельвіра НАБІУЛЛІНА заявила, що Росія і Євросоюз можуть до кінця 2009 року закінчити переговори щодо угоди про вступ РФ у Світову торгову організацію.

Росія понад 15 років веде переговори про вступ до СОТ. На сьогодні Москва закінчила всі двосторонні переговори з 60 країнами-партнерами, але не узгодила низку принципових позицій, зокрема щодо сільського господарства, ставок експортних мит на деревину та регулювання діяльності низки державних компаній.