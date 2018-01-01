В Україні заходи з нагоди дня народження Бандери обійшлися без пригод

У масових заходах з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери, які проходили сьогодні у 21-му регіоні України, взяли участь понад 6,5 тисяч осіб, конфліктів не зафіксовано.

Читайте такожУ Слов'янську і Авдіївці також провели марші до дня народження Бандери (фото)Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

«У 21 регіоні держави було проведено 57 масових заходів, в яких взяли участь понад 6,5 тис. осіб. До охорони публічної безпеки було залучено майже 1,3 тис.і поліцейських та понад 730 військовослужбовців Національної гвардії України. Конфліктів і зіткнень зафіксовано не було», - зазначив він і наголосив, що під час акції працювали групи «поліції діалогу».

Водночас у Відділі комунікації поліції Києва поінформували, що у смолоскипній ході, учасники якої пройшли центром столиці, взяли участь близько тисячі осіб. Учасники смолоскипної ходи завершили акцію віче на Майдані Незалежності. Правопорушень під час масового заходу не зафіксовано.